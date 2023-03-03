Украинский дрон или российский истребитель: власти рф темнят по взрывам в Брянске

Россиянам рассказали об "истребителе, преодолевшем звуковой барьер"

В россии в районе аэропорта города Брянск услышали звук, похожий на взрыв. Изначально появилась информация о том, что там был сбит украинский дрон, однако позже эту информацию опровергли.

Первым об этом сообщил телеграм-канал Mash, в котором рассказали, что в районе международного аэропорта слышали два взрыва.

"Предварительно, системой ПВО был сбит украинский дрон", — говорится в сообщении.

Впрочем, позже местные власти опровергли эту информацию и выдали новую версию о том, что этот звук на самом деле якобы является следствием перехода истребителя на сверхзвуковую скорость.

"В УМВД сказали, что истребитель сверхзвуковой барьер проходил", — сообщили российские СМИ.

При этом отмечается, что "глухой хлопок" произошел около 20:00. При этом его слышали даже в центре Брянска.

Как сообщалось ранее, накануне в Брянской области произошел инцидент с вылазкой "украинской ДРГ", которая сразу же привела к появлению огромного количества фейков в российских СМИ.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев после этого сообщил, что это было делом рук российских оппозиционеров из "Российского добровольческого корпуса".