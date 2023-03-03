Український дрон чи російський винищувач: влада рф темнить через вибухи в Брянську

Росіянам розповіли про "винищувач, який подолав звуковий бар’єр"

У росії в районі аеропорту міста Брянськ почули звук, схожий на вибух. Спочатку з’явилася інформація про те, що там було збито український дрон, проте пізніше цю інформацію спростували.

Першим про це повідомив телеграм-канал Mash, в якому розповіли, що в районі міжнародного аеропорту чули два вибухи.

"Попередньо, системою ППО було збито український дрон", — йдеться у повідомленні.

Втім, пізніше місцева влада спростувала цю інформацію і видала нову версію про те, що цей звук насправді є наслідком переходу винищувача на надзвукову швидкість.

"В УМВС сказали, що винищувач надзвуковий бар’єр проходив", — повідомили російські ЗМІ.

При цьому наголошується, що "глухий хлопок" сталася близько 20:00. При цьому його чули навіть у центрі Брянська.

Як повідомлялося раніше, напередодні у Брянській області стався інцидент із вилазкою "української ДРГ", яка відразу ж призвела до появи величезної кількості фейків у російських ЗМІ.

Колишній депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов після цього повідомив, що це була справа рук російських опозиціонерів з "Російського добровольчого корпусу".