В россии взорвалось месторождение газа, есть жертвы (видео)

По факту гибели сотрудников было открыто уголовное дело

В россии продолжается череда "случайных" взрывов и чрезвычайных происшествий на предприятиях. На сей раз на Северо-Русском месторождении "Новатэка" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) случился взрыв газа. В результате происшествия есть погибшие.

Так, 21 февраля, в одном из месторождений Тазовского района в ходе проведения сварочных работ в цехе регенерации метанола случился "хлопок газовоздушной смеси". Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК россии по ЯНАО.

Двое рабочих 1984 и 1993 года погибли на месте происшествия. Еще один сотрудник получил травмы. Его госпитализировали в Новоуренгойскую городскую больницу.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают причину инцидента и лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте. По факту смерти двух рабочих было возбуждено уголовное дело.

Стоит отметить, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что в россии постоянно что-то горит и взрывается. И многое из этого не случайность. По его словам, главное — это работа агентуры. На вопрос о том, помогают ли украинцы в россии, глава украинской разведки ответил, что и не только они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 февраля в россии произошел масштабный пожар. Огонь охватил большой склад грузовой техники в Магадане. В сети были опубликованы фотографии с места происшествия.