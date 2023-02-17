Изготовляли детонаторы: в россии взорвался механический завод, есть жертвы

По меньшей мере трое работников предприятия получили ранения

Пятница, 17 февраля, стала по-настоящему жарким днем для российских граждан. После пожара в Магадане неудача постигла и Самарскую область — в Чапаевске произошел взрыв на местном механическом заводе. Сообщается, что на предприятии, занимающемся производством детонаторов и другой пиротехники, сработала взрывчатка.

Больше деталей сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы. Инцидент произошел утром в пятницу, без пострадавших не обошлось, есть даже один погибший.

Ранения разной тяжести получили по меньшей мере трое работников завода. Известно, что взрыв, к сожалению, не стал причиной пожара — все обошлось только детонацией взрывного заряда.

Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств чрезвычайного происшествия, пытаясь найти виновных.

Чапаевский механизированный завод на карте

Вместо справки. На Чапаевском механическом заводе занимаются производством разнообразных "аксессуаров" для взрывчатки. Это капсюли-детонаторы, детонирующие шнуры, пиротехнические реле, герметичные взрывные патроны и т.д.

Напомним, что на днях масштабный пожар произошел и в Подмосковье : в Коломне пылал ангар рядом с бюро, конструирующим военную технику. Возгорание произошло ночью, поэтому его было хорошо видно.

Также "Телеграф" рассказывал о серьезном возгорании под российским Белгородом, в котором уже успели найти украинский след.