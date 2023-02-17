Изготовляли детонаторы: в россии взорвался механический завод, есть жертвы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 653
По меньшей мере трое работников предприятия получили ранения
Пятница, 17 февраля, стала по-настоящему жарким днем для российских граждан. После пожара в Магадане неудача постигла и Самарскую область — в Чапаевске произошел взрыв на местном механическом заводе. Сообщается, что на предприятии, занимающемся производством детонаторов и другой пиротехники, сработала взрывчатка.
Больше деталей сообщает ТАСС со ссылкой на местные экстренные службы. Инцидент произошел утром в пятницу, без пострадавших не обошлось, есть даже один погибший.
Ранения разной тяжести получили по меньшей мере трое работников завода. Известно, что взрыв, к сожалению, не стал причиной пожара — все обошлось только детонацией взрывного заряда.
Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств чрезвычайного происшествия, пытаясь найти виновных.
Вместо справки. На Чапаевском механическом заводе занимаются производством разнообразных "аксессуаров" для взрывчатки. Это капсюли-детонаторы, детонирующие шнуры, пиротехнические реле, герметичные взрывные патроны и т.д.
Напомним, что на днях масштабный пожар произошел и в Подмосковье : в Коломне пылал ангар рядом с бюро, конструирующим военную технику. Возгорание произошло ночью, поэтому его было хорошо видно.
Также "Телеграф" рассказывал о серьезном возгорании под российским Белгородом, в котором уже успели найти украинский след.