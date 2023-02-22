У росії вибухнуло родовище газу, є жертви (відео)

За фактом загибелі співробітників було відкрито кримінальну справу

У росії триває низка вибухів та надзвичайних пригод на підприємствах. Цього разу на Північноросійському родовищі "Новатеку" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО) стався вибух газу. Внаслідок пригоди є загиблі.

Так, 21 лютого, в одному з родовищ Тазівського району в ході проведення зварювальних робіт у цеху регенерації метанолу стався "хлопок газоповітряної суміші". Про це повідомили у Telegram-каналі Слідчого управління СК росії по ЯНАО.

Двоє робітників 1984 та 1993 року загинули на місці пригоди. Ще один працівник отримав травми. Його госпіталізували до Новоуренгойської міської лікарні.

На місці пригоди зараз працює слідчо-оперативна група. Слідчі встановлюють причину інциденту та осіб, відповідальних за дотримання вимог безпеки на промисловому об’єкті. За фактом смерті двох робітників було порушено кримінальну справу.

Варто зазначити, що керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що у росії постійно щось горить і вибухає. І багато з цього не випадковість. За його словами, головне – це робота агентури. На запитання, чи допомагають українці у росії, голова розвідки відповів, що й не тільки вони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 17 лютого в росії сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив великий склад вантажної техніки у Магадані. У мережі було опубліковано фотографії з місця пригоди.