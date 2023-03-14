Бей своих...: на россиян в Белгороде упала их же ракета (видео)

Информации о масштабах разрушений пока нет

Ночи в российском Белгороде продолжают быть неспокойными. 14 марта город снова содрогался от мощных взрывов, а очевидцы засняли на видео атаку… Минобороны рф?

Кадры со взрывами публикуют местные интернет-паблики.

Как оказалось, за взрывы в Белгороде ответственны сами россияне. На видео отчетливо видны запуски ракет по собственной территории. По всей видимости, ракета была запущена из системы противовоздушной обороны, но вместо того, чтобы сбить воздушную цель, она направилась в сторону многоэтажек, а затем прозвучал взрыв.

"И вот эта ракета, что заискрила, она как-то низко полетела и, надеюсь, что взорвалась в воздухе и никто не пострадал от обломков", — надеются местные жители.

Впрочем информации о масштабах возможных разрушений в результате данного инцидента пока не поступало.

Стоит отметить, что рф уже давно занялось "бомбежками" Белгорода. Еще летом 2022 года на утро после очередных ночных взрывов местные жители находили во дворах многоэтажек зенитные ракеты. Некоторые из них торчали прямо в домах.

Напомним, ранее мы писали, что врачи Белгородской области рф уже просят власти не стрелять по Украине.

Также мы сообщали, что Белгород и область сотряслись от серии мощной "бавовны".