Кто стоит за взрывом здания ФСБ в Ростове: у Зеленского объяснили

В Украине прокомментировали взрыв в Ростове

Мощный взрыв и пожар в здании Погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону является следствием перехода россии к внутреннему конфликту, в который Украина не вмешивается. При этом наша страна с удовольствием наблюдает за происходящим.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter.

Своими словами Подоляк подтвердил, что Украине не имеет никакого отношения к взрыву в россии. По его мнению, все происходящее однозначно указывает на панические настроения внутри страны-агрессора.

"Любое здание ФСБ, горящее или взрывающееся в россии, в частности в Ростовской области, однозначно указывает на то, что это проявление панических настроений, ослабление силового контроля и перехода россии к большому внутреннему конфликту. Украина не вмешивается, но с удовольствием наблюдает…", — пишет Подоляк.

Напомним, что 16 марта в Ростове-на-Дону взорвалось, а затем загорелось здание Пограничного управления ФСБ в области. Российские пропагандисты, а также официальные лица поспешили заявить о "возгорании проводки", однако очевидцы рассказывают совершенно другое.

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