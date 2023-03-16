Вначале точно был взрыв: новые подробности пожара в здании ФСБ в Ростове (видео)

Официальная информация расходится с той, которую озвучивают очевидцы и пользователи сети

Стали известны некоторые подробности инцидента в Ростове-на-Дону, где сегодня, 16 марта, горело здание Пограничного управления ФСБ. По официальной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки, но очевидцы сообщают, что перед этим прогремел взрыв.

Ситуацию в своем официальном Telegram-канале прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Волобуев. По его словам, в хозяйственных помещениях погрануправления ФСБ россии по Ростовской области случилось замікание электропроводки.

"Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен. В тушении огня задействованы 14 единиц техники и 63 человека личного состава МЧС рф. Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", — заявил он.

Хотя, как отмечается, угрозы распространения огня на соседние дома нет, жителей многоэтажек в целях безопасности решили эвакуировать.

Как сообщает пропагандистское российское агентство ТАСС, ссылаясь на полученную от экстренных служб информацию, в результате происшествия погиб один человек и еще двое пострадали. По их словам, перед пожаром прогремел взрыв.

В то же время российские издание 161.ru опубликовало видео из домофона стоящего рядом дома, на котором отчетливо слышен звук взрыва, после чего над зданием начали появляться клубы дыма.

При этом, источники в силовых структурах сообщили изданию, что на складе якобы детонируют боеприпасы. Спустя некоторое время появилась информация о том, что рядом с боеприпасами горит топливо в баками.

Таким образом, официальная версия инцидента расходится с той, которую предоставляют российские СМИ, ссылаясь на слова очевидцев происшествия.

Как отреагировала сеть

Пользователи сети уже успели высмеять официальную версию происшествия, озвученную губернатором Ростовской области. "Телеграф" собрал комментарии пользователей относительно пожара в здании Пограничного управления ФСБ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 2 марта в Коломне в Подмосковье прогремели несколько взрывов. После случившегося в небе появились столбы дыма, а у самих россиян тем временем началась паника и истерика со словами "почему нас не защищает ПВО".

К слову, о ПВО. В Брянской области уже думают над тем, чтобы заставить людей "платить за войну". Таким образом, в счета за коммуналку хотят включать и расходы на ПВО для защиты области.