Спочатку був вибух: нові подробиці пожежі в будівлі ФСБ у Ростові (відео)

Офіційна інформація розходиться з тією, яку озвучують очевидці та користувачі мережі

Стали відомі деякі подробиці інциденту у Ростові-на-Дону, де сьогодні, 16 березня, горіла будівля Прикордонного управління ФСБ. За офіційною інформацією, причиною пожежі стало замикання електропроводки, але очевидці повідомляють, що перед цим пролунав вибух.

Ситуацію у своєму офіційному Telegram-каналі прокоментував губернатор Ростовської області Василь Волобуєв. За його словами, у господарських приміщеннях прикордонного управління ФСБ росії по Ростовській області сталося замикання електропроводки.

"Вогонь, що поширився, спричинив вибухи ємностей з паливно-мастильними матеріалами. Пожежа поширилася на площі 800 квадратних метрів, в результаті стався обвал двох стін. У гасінні вогню задіяні 14 одиниць техніки та 63 особи особового складу МНС рф. Один постраждалий госпіталізований", — заявив він.

Хоча, як зазначається, загрози поширення вогню на сусідні будинки нема, мешканців багатоповерхівок з метою безпеки вирішили евакуювати.

Як повідомляє пропагандистське російське агентство ТАСС, посилаючись на отриману від екстрених служб інформацію, внаслідок події загинула одна людина та ще двоє постраждали. За їхніми словами, перед пожежею пролунав вибух.

Водночас російське видання 161.ru опублікувало відео з домофона будинку поряд, на якому чітко чути звук вибуху, після чого над будівлею з’явилися клуби диму.

При цьому джерела у силових структурах повідомили виданню, що на складі нібито детонують боєприпаси. Згодом з’явилася інформація про те, що поряд з боєприпасами горить паливо в баках.

Таким чином, офіційна версія інциденту розходиться з тією, яку надають російські ЗМІ, посилаючись на слова очевидців події.

Як відреагувала мережа

Користувачі мережі вже встигли підняти на сміх офіційну версію події, яку озвучив губернатор Ростовської області. "Телеграф" зібрав коментарі користувачів щодо пожежі у Прикордонному управлінні ФСБ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що увечері 2 березня в Коломні у Підмосков’ї пролунали кілька вибухів. Після того, що сталося, в небі з’явилися стовпи диму, а в самих росіян тим часом почалася паніка та істерика зі словами "чому нас не захищає ППО".

До речі, про ППО. У Брянській області вже думають про те, щоб змусити людей "платити за війну". Таким чином, до рахунків за комуналку хочуть включати й витрати на ППО для захисту області.