Партизаны работают: в Новой Каховке взорвали командира полицаев (видео)
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Оккупант погиб на месте, его жена и дочь ранены
В Херсонской области прозвучал еще один взрыв, в ходе которого был ликвидирован очередной оккупант.
Как информирует пресс-служба Следственного комитета рф, речь идет о назначенном оккупантами командире взвода "патрульно-постовой службы" Новой Каховки.
Отмечается, что 17 марта неизвестный заложил под левое крыло служебного автомобиля ВАЗ-2121 взрывчатое устройство, которое пришло в действие в момент, когда оккупант с семьей ехал по поселку Юбилейному Алешкинского района.
Вследствие взрыва мужчина скончался на месте, его жена и совершеннолетняя дочь получили ранения.
В настоящее время оккупанты проводят работы по поиску человека, который заложил взрывчатку в машину.
Как сообщалось ранее, накануне в Мелитополе аналогичным образом был ликвидирован местный коллаборант Иван Ткач, который занимался организацией перевозок оккупантов из армии рф и наемников ЧВК "Вагнера" к линии фронта.
А в ночь на 19 марта мощный взрыв произошел в доме коллаборанта Сергея Гиренко, который принуждал местные предприятия к сотрудничеству с россией, а также писал доносы на работников мэрии.