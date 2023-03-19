Партизаны работают: в Новой Каховке взорвали командира полицаев (видео)

Оккупант погиб на месте, его жена и дочь ранены

В Херсонской области прозвучал еще один взрыв, в ходе которого был ликвидирован очередной оккупант.

Как информирует пресс-служба Следственного комитета рф, речь идет о назначенном оккупантами командире взвода "патрульно-постовой службы" Новой Каховки.

Отмечается, что 17 марта неизвестный заложил под левое крыло служебного автомобиля ВАЗ-2121 взрывчатое устройство, которое пришло в действие в момент, когда оккупант с семьей ехал по поселку Юбилейному Алешкинского района.

Вследствие взрыва мужчина скончался на месте, его жена и совершеннолетняя дочь получили ранения.

В настоящее время оккупанты проводят работы по поиску человека, который заложил взрывчатку в машину.

Как сообщалось ранее, накануне в Мелитополе аналогичным образом был ликвидирован местный коллаборант Иван Ткач, который занимался организацией перевозок оккупантов из армии рф и наемников ЧВК "Вагнера" к линии фронта.

А в ночь на 19 марта мощный взрыв произошел в доме коллаборанта Сергея Гиренко, который принуждал местные предприятия к сотрудничеству с россией, а также писал доносы на работников мэрии.