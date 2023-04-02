У росії вбито "військора" Владлена Татарського: момент вибуху потрапив на відео

Вибух стався в одному із міських кафе

У мережі з’явилося відео момент вибуху в кафе в Санкт-Петербурзі, під час якого було ліквідовано російського пропагандиста Владлена Татарського.

Як видно на відео, яке розлетілося по мережі, вибух був досить потужним, щоб вибити шибки та обвалити зовнішні прибудови кафе.

Відомо, що кафе "Стріт-арт" розташоване на Університетській набережній, 21б і раніше належало господарю ПВК "Вагнера" євгену пригожину. У цьому закладі щовихідних збиралися прихильники російського вторгнення в Україну, а свої зустрічі вони називали "Кібер Z фронт".

За даними російських ЗМІ внаслідок вибуху загинули та отримали поранення 15 людей.

Стверджується, що вибуховий пристрій, захований у статуетку, принесла із собою одна із відвідувачок закладу. Вона вручила її безпосередньо Татарову, через що той опинився в самому епіцентрі вибуху.

На одному з відео, цю статуетку можна бачити і схоже сам пропагандист від неї прийшов у захват.

Татарський був російським воєнним блогером, який регулярно висвітлював події війни та регулярно відзначався різкими коментарями у бік України. Вважається одним із найвідоміших російських військкорів, а на його канал у Telegram підписано понад 500 тисяч користувачів.

Як повідомлялося раніше, напередодні було скоєно замах на "начальника поліції" Маріуполя Михайла Москвіна, при цьому стверджується, що він залишився живим, але отримав контузію.