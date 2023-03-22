Мріяв побачити палаючий Київ, але спалили його самого: убитому своїми ж окупанту Мангушеву і після смерті немає спокою

Вдома нациста показала своє цинічне ставлення до цієї жахливої історії

У росії вийшло інтерв'ю з вдовою російського військового злочинця, некрофіла Ігоря Мангушева. Нагадаємо, що цей нелюд записував стендап із черепом українського військового і потім загинув від кулі своїх "побратимів".

У лютому Мангушева розстріляли свої соратники в окупованому Стаханові Луганської області. Нині вдова маніяка скаржиться, що розслідування немає. Навіть кримінальну справу не порушили, ділиться враженнями український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

В інтерв’ю жінка розповідала Мангушева розповідала, як її "друга половинка" знайшла череп українського військового. За її словами, він забрав його із собою, бо якась подруга "хотіла собі череп українця":

В кінці інтерв’ю вдова нарікає, що тіло Мангушева довелося спалити, адже боялися, що його череп теж викопають із могили та вкрадуть. Навіть труп охороняли, щоби вороги не відрізали і не вкрали його голову.

Нагадаємо, що Мангушев отримав кулю в голову на Донбасі, проте не під час боїв із Збройними силами. Підозрюють, що кулю випустив хтось зблизька, тобто навмисно. Це поранення не аби як переполошило росіян.