Терорист "ЛНР" отримує гроші на бізнес із бюджету України: розслідування журналістів (відео)

Компанія Анофрієва укладає контракти з українськими державними підприємствами

Бойовик із терористичної псевдореспубліки "ЛНР" Андрій Анофрієв живе у Дніпрі та веде власний бізнес. Його компанія укладає контракти з державними підприємствами та отримує прибуток із держбюджету України.

Про це йдеться у новому розслідуванні BIHUS.Info. Андрію Анофрієву вручили підозру у роботі на окупантів, але це не заважає йому жити та працювати в Україні.

Анофрієв очолює підприємство "Дніпровагонрембуд", яке у вересні 2022 року підписало контракт із НДІ вагонобудування, а у грудні 2022 року — з держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уклало контракт на капітальний ремонт напіввагонів.

Відомо, що у 2014 році Анофрієв організував та очолив власну терористичну групу, яка входила до складу так званого "Великого війська Донського". Угруповання вважають причетним до викрадення людей з подальшою вимогою викупів та вбивства майора СБУ Тимура Гетьманського.

Незважаючи на це, Андрій Анофрієв балотувався до Харківської облради, якийсь час очолював одну зі структур "Укрзалізниці", і безперешкодно відвідував терористичну організацію "ЛНР", відкрито публікуючи фото з бойовиками на окупованих територіях.

Анофрієва затримали у квітні 2021 року, помістивши під нічний домашній арешт. Після розслідування справу було передано до Марківського районного суду Луганської області. Перше слухання було призначено за 2 місяці на початок повномасштабного вторгнення росії. Пізніше росіяни окупували Марківку, і суд разом із матеріалами справи опинився в окупації. За першої нагоди Марківський суд передасть матеріали справи до Покровського суду на Дніпропетровщині.

На сьогоднішній день Андрій Анофрієв проживає у Дніпрі та успішно веде свій бізнес.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що скандальновідомий екс-глава Дніпропетровської області може виїхати з України. На нього не поширюється указ глави держави щодо заборони депутатам на виїзд.