Гучний скандал із "гуманітаркою" у Тернополі: поліцейських підозрюють у продажу цінного обладнання

За словами ЗМІ, розкрадання гуманітарки відбувається з самого початку війни.

В Україні спалахнув черговий "гуманітарний скандал". Цього разу у розкраданні підозрюють керівництво патрульної поліції Тернопільщини.

Так, наприклад, як пишуть місцеві ЗМІ, один із випадків шахрайства з гуманітаркою стався ще минулого року. Тоді правоохоронці запідозрили, а в суді довели, що один із співробітників поліції Тернополя заволодів чужим майном шляхом обману, а саме безоплатно отримав у благодійника 19 одиниць розвантажувально-поясних систем марки Helikon-Tex, запропонував своїм колегам їх купити, зібрав із патрульних 6800 гривень, гроші благодійникові не передав, а привласнив собі.

Тоді у патрульній поліції Тернопілля прокоментували цей випадок, назвавши його ганебним.

"Цей ганебний випадок ми категорично засуджуємо. Як тільки, нам стала відома інформація про незаконні дії працівника поліції, відразу ж було проведено службове розслідування. Так, 06.09.2022 капітану поліції Дідик В. слідчим ДБР повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу" — казали у патрульній поліції.

Втім, зараз у присвоєнні та продажі гуманітарної допомоги підозрюють уже й керівництво вже колишнього поліцейського.

"Та, як з’ясувалося злочин Василя Дідика, це тільки вершина айсберга діяльності патрульної поліції Тернопільської області під час військового стану в Україні. За словами діючого працівника патрульної поліції Тернопільщини Василя Заболотного, Василь Дідик виявився "цапом-відбувайлом", взявши всю провину на себе, а масштаби розкрадання та продажу гуманітарної допомоги просто вражають", — стверджується в статті.

"Насправді у цій корупційній схемі з розкраданням гуманітарної допомоги, і мова зараз піде не тільки про розвантажувальні системи, але й про добротні тепловізори з дальноміром та прилади нічного бачення, шоломи, бронежилети, розгрузки, берці, тактичні рукавиці, ножі, та інше тактичне екіпірування, брали участь — керівник патрульної поліції Тернопільської області Богдан Шевчук, його заступник – Сергій Ганський, командир батальйону патрульної поліції Тернопільської області Павло Денькович"", – передає видання слова Василя Заболотного.

За словами співробітника поліції, всі ці схеми з присвоєння, розбазарювання та продажу гуманітарної допомоги розпочалися в березні, практично з початком повномасштабної війни в Україні та завершилися у липні 2022 року, поки чинні працівники поліції роти ТОР не написали заяви щодо даного факту свавілля керівників патрульної полі

"За словами Василя Заболотного, діаспора українців в Америці, зокрема церква Святого Юрія у Нью-Йорку, передала для користування тактичне спорядження, павербанки, наколінники, налокітники, розгрузки, ліхтарі та інші речі. Всі ці речі відправлялись поштою великими коробками до України на прізвище фізичної особи — Лісова Галина, яка була старшиною роти ТОР, саме вона продавала форму американського бренду "5.11 Tactical", — пишуть журналісти.

Пізніше в червні до України прибув благодійник з Америки пан Фабела разом зі своїм сином Ендрю Фабелою з благодійною місією відвідати літній табір дітей та передати цілий намет екіпіровки та дорогої техніки для ЗСУ, щоб прискорити перемогу.

"Як стверджують свідки, ця допомога також успішно продавалася керівництвом патрульної поліції Тернопільщини. А розцінки були такі – павербанки – 50 доларів за штуку, розвантажувальні системи майже 50 доларів – 1700 гривень, шоломи з Америки – продавалися "ліворуч" по 600 доларів, тепловізори "йшли" "найдорожче — по 2 тисячі доларів за штуку", — стверджують журналісти.

"Ми на початку війни з хлопцями поїхали у Київську область. Поки ми в Ірпіні перший час були в чорній формі поліції, вони в тилу ходили у формі, завішані як "Рембо" — пригадує Василь Заболотний. – В Києві нас екіпірували в тактичне спорядження, бронь 5+ клас, каска, розгрузки, наколінники. В той час на місці Богдан Шевчук та його заступники отримували пачки з Америки з підсумками, наколінниками, розгрузками, рукавицями, плитоносками, взуттям, павербанками, фонариками, футболками. Більшість гумдопомоги зберігалось у кабінеті начальника чергової частини Анатолія Кота. Далі Шевчук та компанія збували все це в групах "Тактична барахолка" та на сайті "ОЛХ", це все купували переважно волонтери для потреб ЗСУ", — передає видання слова Заболотного.

"Отже, судячи з інформації, в час війни, керівник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук з компанією отримує численні ящики гуманітарної допомоги з-за кордону та від місцевих волонтерів, не ставить усе це на облік, а згодом продає безкоштовну гуманітарну допомогу, а гроші присвоює", — Приходять до такого висновку жарналісти.

Крім того, за словами співрозмовника, керівництво патрульної поліції нібито пішло ще далі.

"На початку війни на одному з блокпостів, чоловік уже не призивного віку їхав за кордон, через Тернопіль . Чоловік віддав пістолет для зберігання поліції, (він хотів його викинути) поліція забрала пістолет, а згодом за вказівкою Шевчука пістолет був привезений на базу, де в кабінеті Шевчука вони прийняли рішення його продати за 700 доларів, - відзначив Василь Заболотний. – Так само з гранатами ми були на навчанні, кидали гранати, залишилося дві, привезли у відділення, підлеглий Шевчука сказав, що поставить їх в сейф, згодом їх продав", — Повідомляється в новини.

На фото, як стверджується, саме ці пістолети

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал із "гуманітаркою".