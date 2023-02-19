Громкий скандал с "гуманитаркой" в Тернополе: полицейских подозревают в продаже ценного оборудования

По словам СМИ разворовывание гуманитарки происходит с самого начала войны

В Украине вспыхнул очередной "гуманитарный скандал". На этот раз в разворовывании оной подозревают руководство патрульной полиции Тернопольщины.

Так, например, как пишут местные СМИ, один из случаев мошенничества с гуманитаркой произошел еще в прошлом году. Тогда правоохранители заподозрили, а в суде доказали, что один из сотрудников полиции Тернополя завладел чужим имуществом путем обмана, а именно бесплатно получил у благотворителя 19 единиц разгрузочно-поясных систем марки Helikon-Tex, предложил своим коллегам их купить, собрал с патрульных 6800 гривен, деньги благодетелю не передал, а присвоил себе.

Тогда в патрульной полиции Тернопольщины прокомментировали этот случай, назвав его позорным.

"Этот позорный случай мы категорически осуждаем. Как только нам стала известна информация о незаконных действиях работника полиции, сразу же было проведено служебное расследование. Так, 06.09.2022 капитан полиции Дидык В. следователем ДБР сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, — говорили в патрульной полиции.

Впрочем, сейчас в присвоении и продаже гуманитарной помощи подозревают уже и руководство уже бывшего полицейского.

"Как выяснилось преступление Василия Дидыка, это только вершина айсберга деятельности патрульной полиции Тернопольской области во время военного положения в Украине. По словам действующего работника патрульной полиции Тернопольщины Василия Заболотного, Василий Дидык оказался "козлом отпущения", взяв всю вину на себя, а масштабы хищения и продажи гуманитарной помощи просто поражают", — утверждается в статье.

"На самом деле в этой коррупционной схеме с хищением гуманитарной помощи, и речь сейчас пойдет не только о разгрузочных системах, но и о добротных тепловизорах с дальномером и приборах ночного видения, шлемах, бронежилетах, разгрузках, берцах, тактических перчатках, ножах, и так далее , участвовали – руководитель патрульной полиции Тернопольской области Богдан Шевчук, его заместитель – Сергей Ганский, командир батальона патрульной полиции Тернопольской области Павел Денькович", — передает издание слова Василия Заболотного.

По словам сотрудника полиции, все эти схемы по присвоению, разбазариванию и продаже гуманитарной помощи начались в марте, практически с началом полномасштабной войны в Украине и завершились в июле 2022 года, пока действующие работники полиции роты ТОР не написали заявления по данному факту произвола руководителей патрульной полиции

"По словам Василия Заболотного, диаспора украинцев в Америке, в частности церковь Святого Юрия в Нью-Йорке, передала для использования тактическое снаряжение, павербанки, наколенники, налокотники, разгрузки, фонари и другие вещи. Все эти вещи отправлялись по почте большими коробками в Украину на фамилию физического лица — Лесовая Галина, которая была старшиной роты ТОР, именно она продавала форму американского бренда "5.11 Tactical", — пишут журналисты.

Позже в июне в Украину прибыл благотворитель из Америки господин Фабела вместе со своим сыном Эндрю Фабелой с благотворительной миссией посетить летний лагерь детей и передать целый бус экипировки и дорогостоящей техники для ВСУ, чтобы ускорить победу.

"Как утверждают свидетели, эта помощь также успешно продавалась руководством патрульной полиции Тернопольщины А расценки были такие – павербанки – 50 долларов за штуку, разгрузочные системы почти 50 долларов – 1700 гривен, шлемы из Америки – продавались "налево" по 600 долларов, тепловизоры "шли" дороже всего – по 2 тысячи долларов за штуку", — утверждают журналисты.

"Мы в начале войны с ребятами уехали в Киевскую область. Пока мы в Ирпене первое время были в черной форме полиции, они в тылу ходили в форме, завешенные как "Рембо" – вспоминает Василий Заболотный. – В Киеве нас экипировали в тактическое снаряжение, бронь 5+ класс, каска, разгрузки, наколенники. В то время на месте Богдан Шевчук и его заместители получали пачки из Америки с подсумками, наколенниками, разгрузками, перчатками, плитоносками, обувью, павербанками, фонариками, футболками. Большинство резинопомощи хранилось в кабинете начальника дежурной части Анатолия Кота. Далее Шевчук и компания сбывали все это в группах "Тактическая барахолка" и на сайте "ОЛХ", это покупали преимущественно волонтеры для нужд ВСУ", — передает издание слова Заболотного.

"Итак, судя по информации, во время войны, руководитель патрульной полиции Тернопольщины Богдан Шевчук с компанией получает многочисленные ящики гуманитарной помощи из-за рубежа и местных волонтеров, не ставит все это на учет, а впоследствии продает бесплатную гуманитарную помощь, а деньги присваивает", — приходят к такому выводу жарналисты.

Кроме того, по словам собеседника издания, руководство патрульной полиции якобы пошло еще дальше.

"В начале войны на одном из блокпостов, мужчина уже не призывного возраста ехал за границу, через Тернополь. Мужчина отдал пистолет для хранения полиции, (он хотел его выбросить) полиция забрала пистолет, а впоследствии по указанию Шевчука пистолет был привезен на базу, где в кабинете Шевчука они приняли решение продать его за 700 долларов, — отметил Василий Заболотный. – Так же с гранатами мы были на учебе, бросали гранаты, осталось две, привезли в отделение, подчиненный Шевчука сказал, что поставит их в сейф, потом их продал", — сообщается в новости.

На фото, как утверждается, именно эти пистолеты

Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп от "Слуги народа" попал в громкий скандал с "гуманитаркой".