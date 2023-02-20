Террорист "ЛНР" получает деньги на бизнес из бюджета Украины: расследование журналистов (видео)

Компания Анофриева заключает контракты с украинскими государственными предприятиями

Боевик из террористической псевдореспублики "ЛНР" Андрей Анофриев живет в Днепре и ведет собственный бизнес. Его компания заключает контракты с государственными предприятиями и получает прибыль из госбюджета Украины.

Об этом говорится в новом расследовании BIHUS.Info. Андрею Анофриеву вручили подозрение в работе на оккупантов, но это не мешает ему жить и работать в Украине.

Анофриев возглавляет предприятие "Днепровагонремстрой", которое в сентябре 2022 года подписало контракт с НИИ вагоностроения, а в декабре 2022 года — с госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт на капитальный ремонт полувагонов.

Известно, что в 2014 году Анофриев организовал и возглавил собственную террористическую группу, входившую в состав так называемого "Великого войска Донского". Группировку считают причастной к похищению людей с последующим требованием выкупов и убийству майора СБУ Тимура Гетманского.

Несмотря на это, Андрей Анофриев баллотировался в Харьковский облсовет, некоторое время возглавлял одну из структур "Укрзализныцы", и беспрепятственно посещал террористическую организацию "ЛНР", открыто публикуя фото с боевиками на оккупированных территориях.

Анофриева задержали в апреле 2021 года, поместив под ночной домашний арест. После расследования дело было передано в Марковский районный суд Луганской области. Первое слушание было назначено за 2 месяца до начала полномасштабного вторжения россии. Позже россияне оккупировали Марковку, и суд вместе с материалами дела оказался в оккупации. При первой возможности Марковский суд передаст материалы дела в Покровский суд на Днепропетровщине.

На сегодняшний день Андрей Анофриев проживает в Днепре и успешно ведет свой бизнес.

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