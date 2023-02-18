У известного экс-депутата и владельца футбольного клуба обнаружили российский паспорт. Что удалось накопать журналистам?

Судя по данным, указанным в документе, паспорт до сих пор является действительным

Глава Киевской областной ассоциации футбола и член исполнительного комитета УАФ Андрей Засуха обоснованно подозревается в наличии гражданства страны-агрессора.

Такую информацию в своем Telegram обнародовал украинский журналист Константин Андриюк, добавив в свое сообщение скриншоты, якобы взятые из системы "российский паспорт". По данным, указанным в документе, паспорт гражданина россии до сих пор активен.

"Похоже, найден один из агентов "российского следа". Именно тот след, который, по мнению УАФ и Андрея Павелко, препятствует светлому будущему украинского футбола и его честному руководителю. Засуха Андрей Анатольевич. Владелец паспорта российской федерации (красные квадратики — паспорт активный) И в то же время председатель Киевской областной ассоциации футбола. И одновременно член исполкома УАФ. Как такое возможно, что гражданин россии руководит футболом всей Киевской области?", – говорится в тексте публикации журналиста.

Стоит добавить, что бизнесмен Андрей Засуха, действующий главой Киевской областной ассоциации футбола и президентом футбольного клуба "Колос" (Ковалевка), был еще и народным депутатом столичного областного совета и председателем фракции ВО "Батькивщина", однако несколькими днями раньше он составил свои полномочия Главной причиной такого решения стала "народная инициатива". Об этом он лично написал на своей странице в Facebook.

Его отец – экс-глава столичной облгосадминистрации, а мать – народный депутат Украины 3-6 созывов. Кроме того, семья Засухи является владельцами агрофирмы под названием "Рассвет". На средства этой компании в 1997 году была построена церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ковалевка, более известном как "Украинская Швейцария" (65 км от Киева).

Ранее Телеграф сообщал, что один из крупных российских бизнесменов, основатель венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер принял решение отказаться от гражданства страны-агрессора.