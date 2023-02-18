У відомого ексдепутата та власника футбольного клубу знайшли російський паспорт. Що вдалося накопати журналістам?

Судячи із даних, що вказані в документі, паспорт дотепер є дійсним

Голова Київської обласної асоціації футболу та член виконавчого комітету УАФ Андрій Засуха обґрунтовано підозрюється у наявності громадянства країни-агресора.

Таку інформацію у своєму Telegram оприлюднив український журналіст Костянтин Андріюк, додавши до свого допису скріншоти, які нібито взяті з системи "російський паспорт". За даними, які вказані у документі, паспорт громадянина росії дотепер активний.

"Схоже, знайдено одного з агентів "російського сліду". Саме того сліду, який, на думку УАФ та Андрія Павелка, перешкоджає світлому майбутньому українського футболу та його чесному керівнику. Засуха Андрій Анатолійович. Власник паспорта російської федерації (червоні квадратики — паспорт активний) І водночас — голова Київської обласної асоціації футболу. І водночас член виконкому УАФ. Як таке можливо, що громадянин рф керує футболом усієї Київської області?" — йдеться в тексті публікації журналіста.

Варто додати, що бізнесмен Андрій Засуха, який є чинним головою Київської обласної асоціації футболу та президентом футбольного клубу "Колос" (Ковалівка), був ще й народним депутатом столичної обласної ради і головою фракції ВО "Батьківщина", проте кількома днями раніше він склав свої повноваження. Головною причиною такого рішення стала "народна ініціатива". Про це він особисто написав на своїй сторінці у Facebook.

Його батько — ексочільник столичної облдержадміністрації, а мати — народна депутатка України 3-6 скликань. Крім того, родина Засухи є власниками агрофірми під назвою "Світанок". На кошти саме цієї компанії у 1997 році було збудовано церкву Різдва Пресвятої Богородиці у селі Ковалівка, більш відомому як "Українська Швейцарія" (65 км від Києва).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із великих російських бізнесменів, засновник венчурного фонду DST Global Юрій Мільнер прийняв рішення відмовитися від громадянства країни-агресора.