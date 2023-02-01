Невзорову, який просив про українське громадянство, в росії дали 8 років — він відповів з-за кордону

Прокуратура вимагала 9 років колонії

Російському журналісту Олександру Невзорову, який подав прохання про українське громадянство, винесли в росії заочний вирок. За антивоєнні публікації його засудив Басманний суд Москви до 8 років колонії та заборонив публікувати надалі.

Враховуючи, що Невзоров перебуває за кордоном, не планує повертатися до росії і вважає, що такої країни через 9 років не буде, вирок виконано дуже проблематично. Він зазначив, що росія здається йому "опоганеною", порівнявши її з Німеччиною після фашистів, а за кордоном він уже прижився і навчився жити та заробляти.

Невзоров із дружиною вже майже рік за кордоном — з росії виїхали в березні, через місяць його визнали іноземним агентом. Невзоров стверджує, що він хоч і має український паспорт, своїм він так і не став. Його цінують як союзника, але він є "істотою без національності".

Серед останніх тем публікацій журналіста — доноси у росії, чергові вливання в обміняного українського політика Віктора Медведчука та падіння ваги росії та Білорусі на міжнародній арені. Зазначимо, що питання надання громадянства Невзорову не розкрито до кінця в офіційних джерелах. Станом на червень повідомлялося, що він лише подав заяву, тоді як у липні він говорить про це як про факт, що відбувся.