Прокуратура запрашивала 9 лет колонии

Российскому журналисту Александру Невзорову, подавшему прошение об украинском гражданстве, вынесли в россии заочный приговор. За антивоенные публикации его приговорил Басманный суд Москвы к 8 годам колонии и запретил публиковать впредь.

Учитывая, что Невзоров находится за границей, не планирует возвращаться в россию и считает, что такой страны через 9 лет не будет, приговор привести в исполнение весьма проблематично. Он отметил, что россия кажется ему "оскверненной", сравнив ее с Германией после фашистов, а за границей он уже прижился и научился жить и зарабатывать.

Невзоров с супругой уже почти год за границей — из россии выехали в марте, спустя около месяца его признали иностранным агентом. Невзоров утверждает, что у него хоть и есть украинский паспорт, свои он так и не стал. Его ценят как союзника, но он "существо без национальности".

Среди последних тем публикаций журналиста — стукачество в россии, очередные вливания в обменянного украинского политика Виктора Медведчука и падение веса россии и Беларуси на международной арене. Отметим, что вопрос предоставления гражданства Невзорову не раскрыт до конца в официальных источниках. По состоянию на июнь сообщалось, что он только подал заявление, тогда как в июле он говорит об этом как о свершившемся факте.