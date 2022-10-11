Один із найбагатших людей росії разом із сім’єю відмовився від громадянства рф: деталі

Багато років поспіль бізнесмен мав подвійне громадянство — російське та ізраїльське.

Великий російський бізнесмен Юрій Мільнер, який заснував венчурний фонд DST Global, офіційно відмовився від російського громадянства. Така позиція одного з раніше найбагатших громадян рф є вельми послідовною — він залишив рідну країну ще в 2014 році, відразу після анексії Кремлем Кримського півострова.

Як пояснив Мільнер в особистому Twitter, він прийняв рішення щодо громадянства не один. Разом із ним від паспорта із двоголовим орлом відмовилися й інші члени його родини. Процедура виходу із російського громадянства остаточно закінчилася влітку 2022 року.

"Ми з сім’єю назавжди залишили росію в 2014 році, після російської анексії Криму", — наголосив Юрій Мільнер.

Подібне рішення може вельми вдарити по іміджу росії, що й без того тріщить по швах, а також завдати країні-агресору додаткових економічних незручностей. Все тому, що Мільнер, який переважно працює в сферах науки і технологій, мав величезний капітал — близько 7,3 млрд доларів (за оцінкою журналу Forbes).

Додамо, що з 1999 року Мільнер також мав і ізраїльське громадянство, хоча він і проживає зараз у США. Громадянином якої країни зараз вважає себе бізнесмен, не уточнювалося.

До речі, за останні місяці це вже третій російський мільярдер, який відмовився від громадянства рф. Раніше подібне рішення ухвалили засновник компанії Freedom Finance Тимур Турлов та співзасновник школи "Сколково" Рубен Варданян.

Зазначимо, що багато російських медійних осіб прагнуть якнайшвидше покинути росію і відмовитися від громадянства цієї країни. Як, наприклад, примадонна поп-естради Алла Пугачова. "Телеграф" нещодавно показував ексклюзивні фото її новенького ізраїльського паспорта. Пізніше цю інформацію побічно підтвердила сама співачка.