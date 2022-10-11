Один из богатейших людей россии вместе с семьей отказался от гражданства рф: детали

Много лет подряд бизнесмен имел двойное гражданство — российское и израильское

Крупный российский бизнесмен Юрий Мильнер, основавший венчурный фонд DST Global, официально отказался от российского гражданства. Такая позиция одного из богатейших ранее граждан рф является весьма последовательной — он покинул родную страну еще в 2014 году, сразу после аннексии Кремлем Крымского полуострова.

Как объяснил Мильнер в личном Twitter, он принял решение насчет гражданства не один. Вместе с ним от паспорта с двуглавым орлом отказались и другие члены его семьи. Процедура выхода из российского гражданства окончательно закончилась летом 2022 года.

"Мы с семьей навсегда покинули россию в 2014 году, после российской аннексии Крыма", — подчеркнул Юрий Мильнер.

Подобное решение может весьма ударить по и так трещащему по швам имиджу россии, а также нанести дополнительные экономические неудобства. Все потому, что Мильнер, который в основном касается сфер науки и технологий, имел огромный капитал — в размере около 7,3 млрд долларов (по оценке журнала Forbes).

Добавим, что с 1999 года у Мильнера также имелось и израильское гражданство, хотя он и проживает сейчас в США. Гражданином какой страны сейчас считает себя бизнесмен, не уточнялось.

К слову, за последние месяцы это уже третий российский миллиардер, который отказался от гражданства рф. Ранее подобное решение приняли основатель компании Freedom Finance Тимур Турлов и соучредитель школы "Сколково" Рубен Варданян.

Отметим, что многие российские медийные личности стремятся поскорее покинуть россию и отказаться от гражданства этой страны. Как, к примеру, примадонна поп-эстрады Алла Пугачова. "Телеграф" недавно показывал эксклюзивные фото ее новенького израильского паспорта. Позже эту информацию косвенно подтвердила сама певица.