"Не нравится на русском - выходите": в киевском магазине разгорелся языковой скандал (видео)

Руководство сети магазинов уже отреагировало на случившийся инцидент

Вслед за одесским кафе, где посетительницу отказались обслуживать на украинском языке, в языковой скандал попала сеть "КиевХлеб" из-за поведения своей сотрудницы.

Так, в Оболонском районе Киева продавец отказалась обслуживать покупательницу на государственном языке. На замечания женщины она совершенно не реагировала и никаких комментариев по этому поводу не давала. Об этом в своем Telegram-канале рассказал активист Андрей Смолий, опубликовав видео скандала в магазине.

По словам автора ролика, что продавец фирменной сети "КиевХлеб" заявила ей следующее: "Не нравится на русском — выходите".

"Рашистка из "КиевХлеба" на Оболони отказывается обслуживать на украинском языке, хотя это прямое требование закона. КиевХлеб, вы вообще украинская сеть или оккупантская? Нанимаете кого на работу? Сепаратистов?", — отметил Смолий.

В то же время на официальной странице "КиевХлеб" в Facebook появился комментарий по данной ситуации. В компании принесли свои извинения из-за инцидента и заявили, что осуждают действия продавца магазина.

"Вчера в Телеграмм-канале появилось видео, на котором продавец фирменной сети "Киевхлеб" отказалась общаться с покупателем на государственном языке. Ознакомившись с деталями, зафиксированными на кадрах, сообщаем: да, действительно, на видео – наш продавец. Компания "Киевхлеб" приосит извинения за сложившуюся ситуацию. Мы осуждаем действия продавца и его позицию. После совещания было принято решение уволить данную работницу магазина. Чтобы подобные ситуации больше не случились в магазинах фирменной сети, со всеми работниками будет проведена дополнительная работа", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в киевском Государственном торгово-экономическом университете разгорелся крупный скандал. Преподаватель вуза отказывалась вести лекции на украинском языке. На замечания учеников о том, что она должна обучать их на государственном языке, женщина лишь вступала с ними в конфликт.