Языковой омбудсмен прокомментировал запрет русского языка в “Могилянке”

В некоторых вузах нарушают языковой закон и преподают на русском языке

Полный запрет русского языка на территории Национального университета "Киево-Могилянская академия" не нарушает требования языкового законодательства. Более того, этому примеру должны последовать другие вузы.

Такое мнение выразил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь на странице в Фейсбук. По его словам, интерес к овладению украинским языком в прошлом году вырос.

Языковой омбудсмен напомнил, что на законодательном уровне язык образовательного процесса — украинский. К тому же, это будет способствовать воспитанию волевых и патриотических граждан.

"Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины. В то же время статья 21 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" говорит о том, что язык образовательного процесса — государственный", — сказал Тарас Креминь.

По его словам, за это один из украинских эмигрантов завещал "Могилянке" один миллион долларов. Также он рассказал, что в 2022 году вырос интерес к изучению украинского языка и украинской филологии не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Тарас Креминь обратился в Министерство образования и науки Украины и в Союз ректоров высшего образования с просьбой принять дополнительные меры по неукоснительному соблюдению закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Это нужно для того, чтобы избежать нарушений, которые есть в некоторых вузах.

"Национальный университет "Киево-Могилянская академия" совершил достаточно мощный зачин, который, ожидаю, будет ретранслирован и в других университетах Украины", — заявил Креминь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда украинцы полностью откажутся от русского языка. Произойдет это достаточно быстро.