Мовний омбудсмен прокоментував заборону російської мови у “Могилянці”

У деяких вузах порушують мовний закон та викладають російською мовою

Повна заборона російської мови на території Національного університету "Києво-Могилянська академія" не порушує вимог мовного законодавства. Більше того, цей приклад мають наслідувати інші виші.

Таку думку висловив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на сторінці у Фейсбук. За його словами, інтерес до оволодіння українською мовою минулого року зріс.

Мовний омбудсмен нагадав, що на законодавчому рівні мова освітнього процесу українська. До того ж, це сприятиме вихованню вольових та патріотичних громадян.

"Я підтримую це рішення і вважаю, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. Разом з тим, стаття 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" говорить про те, що мова освітнього процесу — державна", — сказав Тарас Кремень.

За його словами, за це один із українських емігрантів заповів "Могилянці" один мільйон доларів. Також він розповів, що у 2022 році зріс інтерес до вивчення української мови та української філології не лише у нашій країні, а й за її межами.

Тарас Кремінь звернувся до Міністерства освіти і науки України та до Спілки ректорів вищої освіти з проханням вжити додаткових заходів щодо неухильного дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це потрібно для того, щоб уникнути порушень, які є у деяких вишах.

"Національний університет "Києво-Могилянська академія" здійснив досить потужний зачин, який, очікую, буде ретрансльований і в інших університетах України", — заявив Кремень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли українці повністю відмовляться від російської мови. Станеться це досить швидко.