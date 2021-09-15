Офис языкового омбудсмена Креминя обошелся госбюджету в 17,7 млн грн: на что потратили деньги

Больше всего потратили на заработные платы работников — 13,5 млн грн

Офис языкового омбудсмена Тараса Креминя обошелся государственному бюджету в более 17,69 млн гривен. Именно такую сумму потратили на Секретариат уполномоченного по защите государственного языка с момента его создания 25 июня 2020.

Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос издания " Фокус ".

Отмечается, что в 2020 году на содержание Офиса языкового омбудсмена потратили более 6, 84 млн грн, из которых 54,4 млн грн пошли на заработные платы работников ведомства. Остальную сумму — 1,07 млн грн — составили "начисления на заработную плату".

С начала 2021 годп и до 13 сентября на работу ведомства потратили уже 10,85 млн грн. С которых львиная доля — 8,02 млн грн — выплата заработных плат. Еще 1,76 млн грн — "начисления на зарплату". Кроме того, в течение года 631,8 тысяч гривен пошла на закупку оборудования и предметов долгосрочного пользования.

Всего на 2021 год в бюджете на ведомство, которым руководит Тарас Кремень, заложили 20,4 млн0 грн, причем 13,3 млн грн предусматриваются на заработные платы.

Стоит отметить, что Секретариат языкового омбудсмена создан как юридическое лицо постановлением Кабмина от 25 июня 2020 года. Запись в госреестре появился 3 августа.

Офис Тараса Кремня обошелся госбюджету в 17,7 млн грн

Офис Тараса Кремня обошелся госбюджету в 17,7 млн грн

Напомним, 4 сентября 2019 стало известно, что уполномоченным по защите государственного языка станет Тарас Кремень — украинский политик и ученый. По специальности — учитель украинского языка и литературы, английского языка и зарубежной литературы. До этого Кремень избирался депутатом Николаевского облсовета, был нардепом 8-го созыва, возглавлял подкомитет по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Конституционный суд поставил точку в истории с законом об украинском языке.