Мовний омбудсмен сподівається на затвердження програми розвитку української мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сподівається на затвердження програми розвитку української мови. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Треба, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, опанування української мови. Я вважаю, що це один із ключових документів. Це той документ, який дасть інструментарій, в який спосіб можна буде проводити і роботу з популяризації, і з пояснення основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження», – сказав Кремінь.

Він зауважив, що офіс уповноваженого з захисту державної мови перебуває в структурі Кабінету міністрів, і висловив сподівання на підтримку з боку уряду.

«Запуск інституції, її робота, тісна співпраця і з органами влади, і з відповідними міністерствами, контроль за виконанням - це одне. А створення умов для опанування і підвищення рівня володіння українською мовою – це ... інше», – сказав посадовець.

Як повідомлялося, 8 липня уряд призначив Тараса Кременя уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилась у квітні, менш ніж через пів року після призначення.

Посада мовного омбудсмена передбачена Законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».