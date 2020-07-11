Всеукраїнська акція протесту шахтарів завершилась

Шахтарі завершили всеукраїнську акцію протесту, що тривала з 30 червня.

Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), народний депутат Михайло Волинець.

«Відсьогодні Всеукраїнська безстрокова акція протесту шахтарів стала історією. Одинадцять днів знадобилося шахтарям «Львіввугілля», «Добропіллявугілля», «Волиньвугілля», «Селидіввугілля», «Первомайськвугілля», «Мирноградвугілля», щоб влада почула людей», - йдеться в дописі.

Як повідомлялося, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" та представників шахт Львівсько-Волинського басейну.

Гірники вимагали, зокрема, погашення заборгованості з виплати зарплат, повного розрахунку з державними вуглевидобувними підприємствами за отримане вугілля, заборони імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

Станом на 1 липня загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становила 271 млн грн (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). У Міненерго пояснили, що цю заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.