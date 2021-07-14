Конституційний суд поставив крапку в історії з законом про українську мову

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визнано конституційним. Про таке рішення Конституційного суду передає "Українська правда".

Повідомляється, що суд прийняв рішення і визнав закон про мову конституційним. Повний текст рішення в Конституційному суді обіцяють надати завтра.

На рішення КС вже відреагував уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Вітаю рішення Конституційного Суду, який проявив державну позицію і став на сторону національних інтересів України, - написав він. - Захист мови - це захист національних інтересів України. На 30-му році незалежності у нас немає права на поразку".

Як додав Кремень, рішення винесено напередодні 16 липня - другої річниці дії мовного закону і нового етапу імплементації його норм.

Нагадаємо, народні депутати від "Слуги народу" відкликали свої поправки, які стосувалися змін до резонансного мовного закону. Відомо, чому вони це зробили.

Як раніше повідомляв "Телеграф", в Миколаєві російська мова більше не є регіональною.