"Это больше, чем нарушение": языковой скандал в Одессе получил продолжение
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Обслуживание на украинском языке — не прихоть клиента, а требование действующего законодательства
Скандал вокруг одесского кафе, в котором посетительницу отказались обслуживать на украинском языке, продолжает набирать обороты. В отношении нарушителей уже принимаются соответствующие меры.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила представительница Уполномоченного по защите государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк.
По ее словам, согласно статье 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" обслуживание на украинском языке должно быть по умолчанию, а не по просьбе клиента.
"Еще раз: обслуживание на украинском в украинских заведениях (и частных в частности) это не прихоть клиента, а требование действующего законодательства. За нарушение которого, в частности, предусмотрена административная ответственность", — написала депутат.
Ярослава Витко-Присяжнюк также добавила, что отказ в обслуживании посетительницы кафе на украинском языке - больше, чем просто нарушение законодательства.
"Думаю, владелец кафе сегодня вполне почувствовал реакцию общества на подобное", — написала Витко-Присяжнюк.
Действия руководства одесского кафе не остались незамеченными и в секретариате Уполномоченного по защите государственного языка уже принимают меры по нарушителю.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из одесских магазинов произошел языковой скандал. Посетитель нагрубил продавцу из-за украинского языка. Однако уже совсем скоро его нашли.