"Це більше, ніж порушення": мовний скандал в Одесі отримав продовження
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Обслуговування українською мовою — не забаганка клієнта, а вимога чинного законодавства
Скандал навколо одеського кафе, в якому відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою, продовжує набирати обертів. Щодо порушників уже вживаються відповідні заходи.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутат Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.
За її словами, згідно зі статтею 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", обслуговування українською мовою має бути за замовчуванням, а не на прохання клієнта.
"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не забаганка клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якого, зокрема, передбачено адміністративну відповідальність", — написала депутат.
Ярослава Вітко-Присяжнюк також додала, що відмова в обслуговуванні відвідувачки кафе українською мовою - більше, ніж просто порушення законодавства.
"Думаю, власник кафе сьогодні цілком відчув реакцію суспільства на подібне", — каже Вітко-Присяжнюк.
Дії керівництва одеського кафе не залишилися непоміченими й в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови вже вживають заходів щодо порушника.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з одеських магазинів стався мовний скандал. Відвідувач нагрубіянив продавцю через українську мову. Проте вже зовсім скоро його знайшли.