"Це більше, ніж порушення": мовний скандал в Одесі отримав продовження

Обслуговування українською мовою — не забаганка клієнта, а вимога чинного законодавства

Скандал навколо одеського кафе, в якому відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою, продовжує набирати обертів. Щодо порушників уже вживаються відповідні заходи.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представниця Уповноваженого із захисту державної мови та депутат Одеської районної ради Ярослава Вітко-Присяжнюк.

За її словами, згідно зі статтею 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", обслуговування українською мовою має бути за замовчуванням, а не на прохання клієнта.

"Ще раз: обслуговування українською в українських закладах (і приватних зокрема) це не забаганка клієнта, а вимога чинного законодавства. За порушення якого, зокрема, передбачено адміністративну відповідальність", — написала депутат.

Ярослава Вітко-Присяжнюк також додала, що відмова в обслуговуванні відвідувачки кафе українською мовою - більше, ніж просто порушення законодавства.

"Думаю, власник кафе сьогодні цілком відчув реакцію суспільства на подібне", — каже Вітко-Присяжнюк.

Дії керівництва одеського кафе не залишилися непоміченими й в Секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови вже вживають заходів щодо порушника.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в одному з одеських магазинів стався мовний скандал. Відвідувач нагрубіянив продавцю через українську мову. Проте вже зовсім скоро його знайшли.