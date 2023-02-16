Відмовили обслуговувати українською: в Одесі новий мовний скандал (відео)

У мережі активно обговорюють нещодавній інцидент в Одесі

В одному із закладів громадського харчування Одеси спалахнув мовний скандал. Відвідувачку кафе, як вона стверджує, відмовилися обслуговувати українською мовою.

Так, блогер з Одеси опублікувала на своїй сторінці у TikTok відео, зняте нею в одному із закладів міста. На ньому дівчина почала суперечку з власником і персоналом кафе. Судячи з розмови між ними, це сталося через відмову обслуговувати її державною мовою.

У ролику власник кафе каже відвідувачці, що може відмовити їй в обслуговуванні та заявляє, що спілкуватися з нею українською мовою не буде, оскільки погано її знає. Далі блогерку попросили вийти із закладу через те, що він нібито вже закривається. Проте заплющувати очі на цю ситуацію відвідувачка не стала.

Наприкінці ролика блогер показала фото, на якому вона пише заяву, стоячи біля поліцейської машини. У коментарях під відео вона також підтвердила, що заява на цей заклад була нею написана.

Варто зазначити, що на відео видно, що меню в кафе було повністю російською мовою, як і на штендері перед входом, де вказані ціни на кавові напої.

У коментарях під роликом дівчину підтримали за її вчинок та подякували за громадянську позицію і небайдужість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що між пасажирами в одному з одеських трамваїв стався мовний скандал. Перепалка трапилася між двома пенсіонерками.