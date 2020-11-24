«Бабка, ты рот закрой»: в трамвае в Одессе устроили скандал из-за языка (видео)

В одном из одесских трамваев между пассажирами произошел конфликт на языковой почве.

Видео инцидента появилось в сети.

На кадрах видно, что две пожилые женщины вступили в словесную перепалку, после чего в их конфликт вмешался мужчина, который заявил, что является сотрудником правоохранительных органов и пригрозил одной из них тюремным сроком.

Во время разговора он "предложил" женщине "уехать в Тернополь или Львов и там свистеть".

Внимание, на кадрах присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, в одном из киевских супермаркетов разгорелся скандал из-за того, что кассирша отказалась обслуживать писательницу Ларису Ницой на украинском языке. Инцидент произошел на выезде из Киева в магазине "Варус".