"Вы что не любите русский язык?": диалог Ларисы Ницой с кассиром в киевском супермаркете наделал шуму в сети

В одном из киевских супермаркетов из-за русского языка произошел скандал между покупателем и кассиром.

Известная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что кассирша отказалась ее обслуживать на украинском языке.

Об этом писательница сообщила на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на выезде из Киева в магазине "Варус".

Кассир спросила писательницу, почему она не может разговаривать на русском языке, а в ответ ей Ницой сказала: "Понимаете, - начинаю вежливо объяснять "бедной кассирше", которая игнорирует мою просьбу. - У меня на войне погибли друзья. Те, кто в них стреляли, говорили на русском. Поэтому вы у меня ассоциируетесь с врагом".

После чего писательница обратилась к администратору. На что последняя таки сказала кассиру обсуживать посетителей на украинском. Девушка возмутилась и добавила, что она из Владивостока и хотела бы разговаривать так, как ей хочется.

Тогда Ницой напомнила продавцу, что она живет в Украине и должна соблюдать законы: "Я вам не грозила, а объясняла, что закон на моей стороне. Если вы не верите мне, то я вызвать полицию, и полиция будет на моей стороне. Потому полиция следит, чтобы все соблюдали закон, а вы его сейчас нарушаете. И полиция вам это объяснит".

"Они и дальше берут на работу упоротых и "бестолочей". Им всем вместе безразличны наши чувства, травмы, боли, наша историческая правда и что у нас кто-то там погибает... Им безразлично, что через эти тупые разговоры и ссоры мы не строим Украину. Мы не можем впрячься в одну упряжь, чтобы совместно идти к цели. К процветанию нашей страны. Им на это плевать.", - подытожила писательница.

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