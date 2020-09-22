Скачать
Вторник, 22.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус победили почти 80 тысяч украинцев, но количество новых заболевших растет
Коронавирус победили почти 80 тысяч украинцев, но количество новых заболевших растет
Летняя жара: синоптик пообещала продолжение бабьего лета
Летняя жара: синоптик пообещала продолжение бабьего лета
Динамо не может продать форварда из-за огромной зарплаты
Динамо не может продать форварда из-за огромной зарплаты
Счастливой осени: Google представил новый дудл
Счастливой осени: Google представил новый дудл

"Места есть только в коридорах": киевлянин взбудоражил сеть постом о лечении COVID-19

"Места есть только в коридорах": киевлянин взбудоражил сеть постом о лечении COVID-19
16:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Житель Киева, заболевший коронавирусом, поделился своей историей о том, как лечится в государственной больнице.

Киевлянин Алексей Краснощеков заболел коронавирусом, его госпитализировали в местную больницу.

О том, как он ведет борьбу с болезнь и о ситуации в больнице он написал пост в Facebook.

"Сегодня (22 сентября, — ред.) Около 5 утра за мной приехала скорая с целью госпитализации. В течение 6 часов дважды температура преодолевала отметку 39 и во второй раз уже не сбивалась даже двумя таблетками "Нурофена" и пакетом "Колдрекса". Сначала меня решили везти в клинику "Борис". Но уже спустя 5 минут оказалось, что тест на COVID-19 надо максимум вчерашний + консультация пульмонолога. Поэтому решили ехать в первую городскую клиническую больницу на Харьковском шоссе", — рассказывает Алексей. 

По словам киевлянина, "врачи все на взводе, спят по 30 минут", за 2-3 дня поступила 40 пациентов.

Кроме того, Алексею назначили антибиотики и отправили домой, так как места есть только в коридоре со сквозняками. 

"Вот такие дела с инфекционной ситуацией. Реально с ковидом работают только в государственных больницах, а ресурсов тупо ноль. Весь ковидний фонд закатали в асфальт. Спасибо, спасибо", - подытожил Алексей.

Как сообщал "Телеграф", в харьковской опорной больнице медработники массово увольняются, так как опасаются за свою жизнь из-за большого наплыва больных коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Киев, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер известный украинский богатырь
02 Звезда 90-х по заказу главарей боевиков приехала в Горловку: в сети насмехаются над Ириной Салтыковой
03 "Мы будем хоронить близких. Из-за своей и чужой тупости": Украине предрекли новый серьезный карантин
04 В киевской больнице пациенты второй день подряд кончают жизнь самоубийством: в сети обсуждают причины трагедий
05 Фокин заговорил о скором выходе из ТКГ и выдвинул властям условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кровь из глаз: &quot;бандитское&quot; видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Кровь из глаз: "бандитское" видео с Червоненко про Одессу стало вирусным в сети
Невесту Холодницкого сбила маршрутка во Львове: стало известно о наказании для водителя
Невесту Холодницкого сбила маршрутка во Львове: стало известно о наказании для водителя
Друзей не убивают: Житель Киева зверски зарезал собаку и понесет наказание
Друзей не убивают: Житель Киева зверски зарезал собаку и понесет наказание
Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата
Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь