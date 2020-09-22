"Места есть только в коридорах": киевлянин взбудоражил сеть постом о лечении COVID-19

Житель Киева, заболевший коронавирусом, поделился своей историей о том, как лечится в государственной больнице.

Киевлянин Алексей Краснощеков заболел коронавирусом, его госпитализировали в местную больницу.

О том, как он ведет борьбу с болезнь и о ситуации в больнице он написал пост в Facebook.

"Сегодня (22 сентября, — ред.) Около 5 утра за мной приехала скорая с целью госпитализации. В течение 6 часов дважды температура преодолевала отметку 39 и во второй раз уже не сбивалась даже двумя таблетками "Нурофена" и пакетом "Колдрекса". Сначала меня решили везти в клинику "Борис". Но уже спустя 5 минут оказалось, что тест на COVID-19 надо максимум вчерашний + консультация пульмонолога. Поэтому решили ехать в первую городскую клиническую больницу на Харьковском шоссе", — рассказывает Алексей.

По словам киевлянина, "врачи все на взводе, спят по 30 минут", за 2-3 дня поступила 40 пациентов.

Кроме того, Алексею назначили антибиотики и отправили домой, так как места есть только в коридоре со сквозняками.

"Вот такие дела с инфекционной ситуацией. Реально с ковидом работают только в государственных больницах, а ресурсов тупо ноль. Весь ковидний фонд закатали в асфальт. Спасибо, спасибо", - подытожил Алексей.

Как сообщал "Телеграф", в харьковской опорной больнице медработники массово увольняются, так как опасаются за свою жизнь из-за большого наплыва больных коронавирусом.