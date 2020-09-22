"Пишут заявления, потому что им страшно за себя": в харьковской больнице массово увольняются медики

В харьковской опорной больнице медработники массово увольняются, так как опасаются за свою жизнь из-за большого наплыва больных коронавирусом.

В опорные больницы № 25 в Харькове 25 медиков написали заявления на увольнение.

Об этом журналистам "Суспільного" сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, причиной такого решения стал массовый наплыв пациентов с диагнозом COVID-19. Только за три дня — с 16 по 18 сентября — приняла 96 больных коронавирусом. При этом, медучреждение рассчитано всего на 100 пациентов.

"25 человек на сегодняшний день подали заявления на увольнение, я разговаривала с главным врачом. Он с ними работает, обсуждает, просит остаться. Медицинских кадров, которые нам сегодня нужны, в том количестве, их на сегодня нет ", - сообщила Горбунова-Рубан.

Горбунова-Рубан также отметила, что сейчас в дефиците медсестры, анестезиологи и терапевты. "Люди, которые должны работать с COVID-больными понимают, что они могут заболеть. Они пишут заявления, потому что им страшно за себя, за своих близких", — рассказала она.

Как сообщалось, на сегодняшний день в Украине по данным Минздрава выявили 181 237 случаев коронавируса. За минувшие сутки коронавирусную болезнь диагностировали еще у 2 884 украинца.