В киевской больнице пациенты второй день подряд кончают жизнь самоубийством: в сети обсуждают причины трагедий

В столичной больнице за прошедшие 2-е суток два человека покончили жизнь самоубийством.
Оба погибших выпрыгнули с одного и того же окна 2-го этажа.
Данный инцидент произошел в Киевской городской клинической больницы номер 4, которая ориентирована на лечение COVID-19.
Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне.
Однако попытки отговорить от прыжка оба раза не дали результата.
Людей пытались спасти, но реанимационные меры оказались безуспешны.
В комментариях к посту строят догадки о том, что толкнуло пациентов на отчаянных шаг.
«Ужасно, как можно довести человека в больнице до такого состояния...», «Это же как там лечат и чем, что люди из окон выскакивают?», «Мистика какая-то», - пишут пользователи соцсети.
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