В киевской больнице пациенты второй день подряд кончают жизнь самоубийством: в сети обсуждают причины трагедий

В киевской больнице №4 за прошедшие двое суток двое пациентов покончили жизнь самоубийством. Об этом сообщили в Фейсбуке Муниципальной Варты Киева.

В столичной больнице за прошедшие 2-е суток два человека покончили жизнь самоубийством.

Оба погибших выпрыгнули с одного и того же окна 2-го этажа.

Данный инцидент произошел в Киевской городской клинической больницы номер 4, которая ориентирована на лечение COVID-19.

Каждый раз реагировали на вызовы медперсонала в отношении мужчин в окне.

Однако попытки отговорить от прыжка оба раза не дали результата.

Людей пытались спасти, но реанимационные меры оказались безуспешны.

В комментариях к посту строят догадки о том, что толкнуло пациентов на отчаянных шаг.

«Ужасно, как можно довести человека в больнице до такого состояния...», «Это же как там лечат и чем, что люди из окон выскакивают?», «Мистика какая-то», - пишут пользователи соцсети.

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