Отказали обслуживать на украинском: в Одессе новый языковой скандал (видео)

В сети активно обсуждают недавний инцидент в Одессе

В одном из заведений Одессы разгорелся языковой скандал. Посетительницу кафе, как она утверждает, отказались обслуживать на украинском языке.

Так, блогер из Одессы опубликовала на своей странице в TikTok видео, которое было снято ею в одном из заведений города. На нем девушка вступила в спор с владельцем и персоналом кафе. Судя по разговору между ними, это произошло из-за отказа обслуживать ее на родном языке нашей страны.

В ролике владелец кафе говорит посетительнице, что может отказать ей в обслуживании и заявляет, что общаться с ней на украинском языке не будет, поскольку плохо его знает. Далее блогера попросили выйти из заведения по причине того, что оно якобы уже закрывается. Однако закрывать глаза на эту ситуацию посетительница не стала.

В конце ролика блогер показала фото, на котором она пишет заявление, стоя у полицейской машины. В комментариях под видео она также подтвердила, что заявление на данное заведение было ею написано.

Стоит отметить, что на видео видно, что меню в кафе было полностью на русском языке, так же как и на штендере перед входом, где указаны цены на кофейные напитки.

В комментариях под роликом девушку поддержали за ее поступок и поблагодарили за ее позицию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2023 года в киевском Государственном торгово-экономическом университете разгорелся громкий языковой скандал. Русскоязычная преподаватель вуза спорила с учениками, которые просили ее доносить знания на украинском языке.