"Ти не в Україні, ти в Одесі": покупець у магазині влаштував скандал через мову і поплатився (відео)
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Одесит зажадав у продавця говорити російською мовою
В Одесі чоловік, який представився військовим, нагрубив продавцю через українську мову, проте його швидко знайшли й тепер він говорить зовсім по-іншому.
Чоловік усвідомив свою помилку та записав відеозвернення. Про це у суботу, 9 липня, повідомляє Уніан.
Цікаво, що покупець виявився не військовим, а охоронцем. Він уже отримав повістку, а також раптово заговорив українською мовою.
"Ніякого відношення це тіло до військових не має. Це звичайний охоронець. Він отримав повістку і вже пройшов експрес-курс вивчення української мови", — повідомляє Уніан.
Нагадаємо, напередодні в одному з магазинів Одеси спалахнув конфлікт. Продавець із Херсона відмовився обслуговувати місцевого чоловіка, який заявив, що Одеса — це не Україна, а також вимагав спілкуватися з ним російською мовою.
Раніше повідомлялося, що суд поставив крапку у справі про секс у публічному місці на одному з пляжів Одеси. Чоловікові та жінці загрожувало до чотирьох років позбавлення волі, їх навіть відправили під домашній арешт на час розгляду справи.
Нагадаємо, подібна історія сталася у Миколаєві, де фігурантами справи стали двоє співробітників поліції.