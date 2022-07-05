Пару з Одеси засудили за секс в публічному місці - суд сприйняв інтим за хуліганство

Фігурантами справи виявився білорус та українка

В Одесі пара, яка зайнялася сексом в публічному місці на очах інших громадян, засудили до року умовно. Таке рішення щодо іноземця та жительки Закарпатської області ухвалив суд, визнавши їх винними у хуліганстві.

Про це у вівторок, 5 липня, повідомила білоруська служба Радіо Свобода. До слова, чоловік, який займався сексом на Трасі здоров'я, виявився громадянином Білорусі.

У ході слідства також вдалося з'ясувати, що він має двох неповнолітніх дітей. А його партнерка — жінка родом з села на Закарпатті. Вони обидва мають власний бізнес й раніше не кримінальної відповідальності не притягувалися. До слова, раніше у ЗМІ була інформація, що тим самим чоловіком може бути Валерій Сидорович — засновник компанії "Двері Білорусі". Стосовно жінки даних не оприлюднювалося.

Нагадаємо, що спершу йшла мова про те, що парі за зухвалу витівку на Трасі здоров'я вручили повістки до військкомату, однак підтвердження цього не було. Пізніше йшла мова про те, що чоловіку та жінці загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Пару навіть відправили під домашній арешт на час розгляду справи, а у підсумку вони отримали рік умовно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подібна історія сталася у Миколаєві, однак фігурантами справи стали двоє співробітників поліції.