На Одещині мер побився з головою райради (відео)

Чоловіки не соромилися лаяти один одного на очах у колег

У четвер, 7 липня, міський голова міста Білгород-Дністровський, що в Одеській області, Віталій Граждан під час засідання міськради побився з головою районної ради Григорієм Мальниченком. Останній накинувся на мера після прямих звинувачень у наркоманії.

Відповідне відео оприлюднив місцевий Telegram-канал "Новости Одесса".

Судячи з кадрів, бійка зав'язалася через зухвалий тон мера Білгорода-Дністровського, який спочатку відмовився ввічливо звертатися до голови райради, а потім назвав його "наркоманом". Мальниченко вирішив не терпіти образу й накинувся на свого опонента з кулаками. Присутні у залі засідань взялися рознімати обох чоловіків по різні сторони барикад, але й після того емоції не вщухли й обоє представників місцевої влади перейшли на словесні образи. Мальниченко звинуватив Граждан у "нетрадиційній сексуальній орієнтації" (звісно, що вислів обрав максимально грубий), а Граждан продовжив наполягати на залежності свого опонента від наркотичних речовин.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одному із супермаркетів Дніпра покупці влаштували бійку зі співробітниками поліції, у ході якої одній з жінок розбили голову. Представниці "прекрасної статі" билися через прострочену ковбасу.