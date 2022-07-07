В Одесской области мэр подрался с председателем райсовета (видео)

Мужчины не стеснялись бранить друг друга на глазах у коллег

В четверг, 7 июля, городской голова города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталий Граждан во время заседания горсовета подрался с председателем районного совета Григорием Мальниченко. Последний набросился на мэра после прямых обвинений в наркомании.

Соответствующее видео обнародовал местный Telegram-канал "Новости Одесса".

Судя по кадрам, драка завязалась из-за дерзкого тона мэра Белгорода-Днестровского, который сначала отказался вежливо обращаться к председателю райсовета, а затем назвал его "наркоманом". Мальниченко решил не терпеть обиду и набросился на своего оппонента с кулаками. Присутствовавшие в зале заседаний принялись разнимать обоих мужчин по разные стороны баррикад, но и после того эмоции не утихли и оба представителя местной власти перешли на словесные обиды. Мальниченко обвинил Граждана в "нетрадиционной сексуальной ориентации" (конечно, выражение избрал максимально грубое), а Граждан продолжил настаивать на зависимости своего оппонента от наркотических веществ.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

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