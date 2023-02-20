"Не подобається російською — виходьте": у київському магазині спалахнув мовний скандал (відео)

Керівництво мережі магазинів вже відреагувало на прикрий інцидент

Слідом за одеським кафе, де відвідувачку відмовилися обслуговувати українською мовою, у мовний скандал потрапила мережа "КиївХліб" через поведінку своєї співробітниці.

Так, в Оболонському районі Києва продавчиня відмовилася обслуговувати клієнтку державною мовою. На зауваження жінки вона зовсім не реагувала і жодних коментарів із цього приводу не давала. Про це у своєму Telegram-каналі розповів активіст Андрій Смолій, опублікувавши відео скандалу у магазині.

За словами автора ролика, що продавець фірмової мережі "КиївХліб" заявила їй таке: "Не подобається російською — виходьте".

"Рашистка з "КиївХліба" на Оболоні відмовляється обслуговувати українською мовою, хоча це пряма вимога Закону. КиївХліб, ви взагалі українська мережа чи окупантська? Наймаєте когось на роботу? Сепаратистів?", – зазначив Смолій.

На офіційній сторінці "КиївХліб" у Facebook з’явився коментар щодо цієї ситуації. У компанії вибачилася через цей інцидент і заявили, що засуджують дії продавчині.

"Вчора в Телеграм-каналі з’явилося відео, на якому продавець Фірмової мережі "Київхліб" відмовилася спілкуватися з покупцем державною мовою. Ознайомившись із деталями, зафіксованими на кадрах, повідомляємо: так, дійсно, на відео – наш продавець. Компанія "Київхліб" вибачається за ситуацію, що склалася. Ми засуджуємо дії продавця та його позицію. Після наради було прийнято рішення звільнити цю робітницю магазину. Щоб подібні ситуації більше не трапилися в магазинах фірмової мережі, з усіма працівниками буде проведено додаткову роботу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у київському Державному торговельно-економічному університеті спалахнув великий скандал. Викладачка вишу відмовлялася вести лекції українською мовою. На зауваження учнів про те, що вона має навчати їх державною мовою, жінка лише вступала з ними у конфлікт.