Мовний скандал в Одесі: кав’ярня отримала жорстке покарання за відмову обслуговувати українською

Чоловік не перейшов на українську мову навіть на прохання клієнтки

Одеська кав'ярня Cafe de Fleur, яка потрапила в скандал, бо відмовилася обслуговувати українською, отримала штраф. Нагадаємо, що напередодні блогерка з Одеси опублікувала відео, де власник кафе відмовився перейти на державну мову, хоча його про це просила відвідувачка. У підсумку жінка покинула це місце.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мовний омбудсмен Тарас Кремінь, кав’ярня платитиме штраф. Його представники склали адмінпротокол, згідно з яким заклад покарають стягненням у сумі від 3400 до 8500 грн. Остаточний розмір штрафу не уточнюється.

Перед цим "Телеграф" розповідав про реакцію місцевого представництва мовного омбудсмена. Там заявили, що відмова в обслуговуванні відвідувачки кафе українською мовою — більше, аніж просто порушення законодавства, і пообіцяли вжити відповідних заходів.

Попередній мовний скандал в Одесі розгорівся влітку. Відвідувач магазину обурився тим, що продавець звертається до нього українською, і заявив, що він військовий. Пізніше з'ясувалося, що чоловік не мав стосунку до армії.