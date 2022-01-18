Тільки російською: відома в Україні IT-компанія потрапила у мовний скандал – деталі

Незважаючи на знання англійської та досвід роботи, двом претендентам на посаду відмовилися у працевлаштуванні

Не встигли набути чинності нові вимоги закону щодо української мови, як популярна на вітчизняному та зарубіжному ринках компанія IT-технологій Andersen опинилася в епіцентрі скандальної ситуації. Причина — у відмові щодо працевлаштування україномовним претендентам.

Деталі того, що сталося, і про реакцію фірми, яка з’явилася 18 січня, повідомляє "Телеграф".

Першим оприлюднив фахівець Денис Водотієць, який працює на посаді Java Software Engineer. У пошуках нового місця роботи чоловік вирішив пройти співбесіду в Andersen, проте на нього дуже швидко чекала відмова. Причина — небажання спілкуватися російською мовою.

При цьому Водотієць зазначив: він розуміє цю мову, а також вільно спілкується українською та англійською. Втім, у фірмі йому відповіли, що "без російської не можемо вас розглянути".

Листування Дениса Водотійця з представниками Andersen

Після того, як чоловік розмістив скрін листування з представниками Andersen у соцмережі Linkedin, відгукнулися й інші IT-фахівці, які пережили подібний досвід.

У грудні 2021 року із таким самим ставленням зіткнувся і Богдан Мельник. Цікаво, що спочатку із пропозицією роботи звернулися до нього безпосередньо. Однак коли розмова зайшла про мову спілкування всередині колективу, виявилося, що нею має бути російська.

Чоловік наголосив: спілкуватися цією мовою готовий лише з іноземцями, для яких так буде зручніше. Проте з українською командою, яка розмовляє російською, Мельник своєї співпраці у майбутньому не бачив. Тому і отримав тактовну відмову від імовірного роботодавця.

Листування Богдана Мельника

Що думають у компанії?

Реакція фірми з’явилася лише у вівторок, 18 грудня, у тому ж Linkedin. За словами одного із керівників Andersen Lab Олександра Орлова, керівництво компанії розцінило подібний підхід до найму співробітників як дискримінацію. Також він пообіцяв, що із ситуацією обов’язково розберуться та зроблять усе, щоб вона більше не повторилася.

Офіційна відповідь компанії

Реакція соцмереж

Цікаво, що інтернет-користувачі по-різному сприйняли ситуацію. Хтось упевнений, що спеціалістів справді обмежили їхнє право працювати українською мовою в Україні. Інші вважають, що ця ситуація — зайвий спосіб "пропіаритися" на не особливо гучному скандалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що напередодні Нового року у мовний скандал також потрапив і Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, який знаходиться у Києві. З усього досить багатого репертуару акторів лише три п’єси йдуть українською мовою.