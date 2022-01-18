Только на русском: известная в Украине IT-компания попала в языковой скандал – детали

Несмотря на знание английского и опыт работы, двум претендентам на должность отказались в трудоустройстве

Не успели вступить в силу новые требования закона насчет украинского языка, как популярная на отечественном и зарубежном рынках компания IT-технологий Andersen оказалась в эпицентре скандальной ситуации. Причина — в отказе насчет трудоустройства украиноязычным соискателям.

Детали случившегося и о реакции фирмы, которая появилась 18 января, сообщает "Телеграф".

Первым предал ситуацию широкой огласке специалист Денис Водотиец, работающий на должности Java Software Engineer. В поисках нового места работы мужчина решил пройти собеседование в Andersen, однако его очень быстро ожидал отказ. Причина — в нежелании общаться на русском языке.

При этом Водотиец отметил: он понимает этот язык, а также свободно общается на украинском и английском. Впрочем, в фирме ему ответили, что "без русского языка не можем вам рассмотреть".

Переписка Дениса Водотийца с представителями Andersen

После того, как мужчина разместил скрин переписки с представителями Andersen в соцсети Linkedin, откликнулись и другие IT-специалисты, пережившие подобный опыт.

В декабре 2021 года с таким же отношением столкнулся и Богдан Мельник. Интересно, что изначально с предложением работы обратились к нему напрямую. Однако когда разговор зашел о языке общения внутри коллектива, оказалось, что им должен быть русский.

Мужчина подчеркнул: общаться на этом языке готов лишь с иностранцами, для которых так будет удобней. Однако с украинской командой, говорящей на русском, Мельник своего сотрудничества не видел. На это ему пришел тактичный отказ от предполагаемого работодателя.

Переписка Богдана Мельника

Что думают в компании?

Реакция фирмы появилась лишь во вторник, 18 декабря, все в том же Linkedin. По словам одного из соруководителей Andersen Lab Александра Орлова, руководство компании расценило подобный подход к найму сотрудников как дискриминацию. Также он пообещал, что с ситуацией обязательно разберутся и сделают все, чтобы она больше не повторилась.

Официальный ответ компании

Реакция соцсетей

Интересно, что интернет-пользователи по-разному отнеслись к ситуации. Кто-то уверен, что парней действительно ущемили в их праве работать на украинском языке в Украине. Другие же считают, что эта ситуация — лишний способ "пропиариться" на не особо громком скандале.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне Нового года в языковый скандал также попал и Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, который находится в Киеве. Из всего достаточно богатого репертуара актеров всего три пьесы идут на украинском языке.