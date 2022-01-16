З 16 січня набули чинності нові норми щодо української мови: як працюватимуть ЗМІ та що чекає на порушників

За ігнорування нових норм передбачені чималі штрафи.

В Україні з 16 січня набула чинності 25 стаття Закону про мову, за якою російськомовні друковані ЗМІ зможуть видаватися лише за умови дублювання українською. За порушення цього правила власників періодичних видань каратимуть штрафами.

Про це "Телеграф" повідомляє з посиланням на текст закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Стаття 25 мовного закону набула чинності 16 січня 2022 року

За новими нормами, російськомовна періодика зможе розповсюджуватися територією України лише за умови її паралельного тиражування державною мовою. При цьому обидві версії мають видаватися в один день під однаковою назвою і повністю відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку.

Додамо, що нововведення не стосуватимуться ЗМІ, які видаються кримськотатарською мовою, мовами корінних народів України, англійською чи іншими офіційними мовами ЄС до 16 липня 2024 року.

Що буде з порушниками?

Варто зазначити, що про перехід російськомовних журналів та газет на українську мову було відомо ще 2,5 роки тому після ухвалення відповідного закону. За цей час видання мали перелаштуватися та знайти можливості, щоб друкувати періодику ще й українською мовою.

З 16 січня за дотриманням 25-ї статті мовного закону буде слідкувати Офіс мовного омбудсмена. Порушників за невиконання вимог будуть штрафувати.

Про штрафи у коментарі "Радіо Свобода" розповіла голова Інституту розвитку регіональної преси Людмила Панкратова.

За її словами, за порушення мовного закону передбачаються такі штрафи:

за перший випадок — від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 6800 до 8500 грн);

якщо таке порушення буде зафіксоване протягом року вдруге, штраф зростає до 700 неоподаткованих мінімумів.

"Можливо, частина російськомовної аудиторії, яка запекло не хоче переходити на українську, відпаде. Це буде певна втрата, але це буде менше отрути. Як, до прикладу, була заборона "Вконтакте", нічого страшного не сталося, інші соцмережі перебрали до себе користувачів", – зазначила Панкратова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із популярних журналів Playboy вже перейшов на українську мову, не чекаючи обов’язкової норми.