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"Ласкава українізація": журнал Playboy змінює формат у 2022 році

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Автор
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Першим кроком до українізації стало інтерв’ю з Христиною Соловій Новина оновлена 03 січня 2022, 17:47
Першим кроком до українізації стало інтерв’ю з Христиною Соловій

Playboy заговорив українською і змінює спосіб комунікації

Новий 2022 рік відзначився безліччю змін у житті українців, зокрема — подорожчанням комуналки та деяких важливих документів. Проте нововведення торкнулися ЗМІ: у новому році відомий журнал Playboy виходитиме українською мовою.

На сторінці глянцю у "Фейсбуці" йдеться про те, що перший крок до українізації вони зробили ще у вересні, випустивши інтерв’ю з Христиною Соловій українською.

Тепер журнал виходитиме виключно українською мовою, як і комунікація, яка тепер також здійснюватиметься українською.

Журнал заговорив українською
Журнал заговорив українською

До слова, читачі в мережі дякують за те, що тепер ЗМІ виходитиме рідною мовою, і назвали реформу "Ласкавою українізацією".

Нагадаємо, що раніше скандальна блогер Софія Стужук похвалилася досягненням: незважаючи на те, що вона є мамою трьох діток, вона змогла потрапити на обкладинку популярного чоловічого журналу Playboy і блиснути шикарними формами.

Також ми писали, що в Україні схвалили держпрограму розвитку української мови.

Теги:
#Журнал #Playboy #Плейбой #Українізація
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