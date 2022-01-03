"Ласкава українізація": журнал Playboy змінює формат у 2022 році
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Playboy заговорив українською і змінює спосіб комунікації
Новий 2022 рік відзначився безліччю змін у житті українців, зокрема — подорожчанням комуналки та деяких важливих документів. Проте нововведення торкнулися ЗМІ: у новому році відомий журнал Playboy виходитиме українською мовою.
На сторінці глянцю у "Фейсбуці" йдеться про те, що перший крок до українізації вони зробили ще у вересні, випустивши інтерв’ю з Христиною Соловій українською.
Тепер журнал виходитиме виключно українською мовою, як і комунікація, яка тепер також здійснюватиметься українською.
До слова, читачі в мережі дякують за те, що тепер ЗМІ виходитиме рідною мовою, і назвали реформу "Ласкавою українізацією".
Нагадаємо, що раніше скандальна блогер Софія Стужук похвалилася досягненням: незважаючи на те, що вона є мамою трьох діток, вона змогла потрапити на обкладинку популярного чоловічого журналу Playboy і блиснути шикарними формами.
Також ми писали, що в Україні схвалили держпрограму розвитку української мови.
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