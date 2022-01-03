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Українські паспорти подорожчали: що це означає

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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На біометрію в Україні тепер нові ціни Новина оновлена 03 січня 2022, 09:35
На біометрію в Україні тепер нові ціни

У міграційній службі розповіли, чому були змушені змінити прайс

Крім зростання цін на комуналку та газ, в Україні подорожчало оформлення біометричних документів, у тому числі закордонних паспортів.

За інформацією Державної міграційної служби, через те, що змінилися ціни на матеріали, з яких виготовляють документи, вони були змушені також збільшити вартість ID-карток та закордонних паспортів.

Так, свою першу ідентифікаційну картку, як і колись, можна отримати безкоштовно протягом 20 днів після оформлення.

А ось при наступній заміні ціни будуть такими:

  • 372 грн за внутрішній паспорт, виготовлений за 20 днів (раніше – 363 грн);
  • 498 грн — при термінах виготовлення до 10 днів (було по 489 грн).

Що ж до закордонних паспортів, новий прайс такий:

  • 733 грн — при готовності паспорта через 20 днів (раніше — 694 грн);
  • 1085 грн за "терміновий паспорт" (3-7 днів), тоді як у 2021 році це коштувало 1046 грн.
Новий прайс на паспорти в Україні
Новий прайс на паспорти в Україні

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні змінили правила відновлення SIM-карток, для чого відтепер потрібен паспорт.

Крім того, "Телеграф" зібрав в одному матеріалі всі найпомітніші зміни, що відбулися в Україні 1 січня.

Теги:
#Паспорт #Міграційна служба #Закордонний паспорт #Біометричні паспорти
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