Відновити "сімку" в Україні тепер можна лише за паспортом: подробиці

Показувати паспорт доведеться навіть якщо знадобиться відновити налаштування роутера.

Новий 2022 рік приніс українцям низку змін, які торкнуться людей, які користуються інтернетом та мобільними послугами. Зокрема, одне з таких стосується відновлення SIM-карт.

Як повідомляє "Юридична газета", відновити втрачену "сімку" з 1 січня можна буде лише пред’явивши паспорт.

Це пов’язано з набуттям чинності законом "Про електронні комунікації", яким було визначено основи державної політики у сфері цифрових комунікацій, а також було введено зобов’язання та відповідальність для компаній, що займаються цією діяльністю.

Зокрема, документом було змінено принципи відновлення втрачених SIM-карток. Якщо раніше її можна було відновити без необхідності ідентифікації абонента за паспортними даними, то тепер пред’явлення документів, що підтверджують особу, стало обов’язковим.

Таким чином, щоб відновити SIM-картку, eSIM або налаштування роутера, необхідно надати персональні дані постачальнику цих послуг.

Як повідомлялося раніше, нові зміни в Україні торкнулися не лише цифрових технологій, а й інших сфер життя простих українців. Зокрема, подорожчає комуналка, приватним підприємцям доведеться встановити апарати РРО, а вартість нерухомості знову збільшиться.